Aktuell tourt der Salzwedeler Entertainer mit dieser Show um die Gedankenwelt von Björn Höcke durch Deutschland. Er liefert damit einen wichtigen Beitrag für den politischen Diskurs im Land.

Die Publikumsdiskussion im Anschluss hat mich an Ingmar Stadelmanns Höcke-Lesung in Berlin am meisten beeindruckt. Etwas Vergleichbares hatte ich noch nicht erlebt. Es fühlte sich in dem Augenblick wirklich sehr passend an. Stadelmann hat Recht, wenn er nach seiner Vorstellung, bei der oft gelacht, aber auch geschluckt wird, die Zuschauer mit allem, was ihnen im Anschluss durch den Kopf geht, nicht alleine lässt. Und er schafft einen Raum für die so wichtige öffentliche Debatte jenseits von Medien und Talkshows.