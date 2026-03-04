Der alljährliche Erlös aus dem Biederitzer Adventsweg kommt in der Ortschaft vielen Initiativen zugute. Nun soll damit jedoch noch mehr finanziert werden.

Vor dem Post-Kaffee von Miriam Hoppe übergab der Verein Pro Biederitz die Schecks an Sportvereine und stellvertretend an den Bürgermeister.

Biederitz - Mit erstaunlicher Kontinuität hat sich der Adventsweg zu einem festen Bestandteil der Biederitzer Weihnachtszeit gemausert. Zuletzt schlängelte sich das Event bereits zum 14. Mal durch die beschauliche Ortschaft. Davon profitiert jedoch nicht nur der lokale Zusammenhalt, sondern auch Vereine und Initiativen vor Ort.

„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern für die lebendigen Stationen des Adventswegs“, so Nadine Schulz, Vorstandsvorsitzende des Vereins Pro Biederitz. „In diesem Jahr sind trotz des wechselhaften Wetters 5.000 Euro zusammengekommen.“

Sportvereine und Kantorwiese profitieren in Biederitz durch Spende

Wie es sich mittlerweile als Tradition etabliert hat, schüttet die Gruppe die Summe an engagierte Vereine und Initiativen in der Region aus. In diesem Jahr erhält der örtliche Tennisclub demnach 200 Euro, die in Kleinfeldnetze investiert werden sollen.

„Mit 2.400 Euro wollen wir das Trainingslager des SV Eiche unterstützen, das jedes Jahr mit rund 100 Teilnehmern stattfindet“, so Schulz weiter.

Abseits der üblichen Spendenzwecke hat sich der Verein in diesem Jahr jedoch noch mehr überlegt. „Die restlichen 2.400 Euro möchten wir in eine Beleuchtung für den Pavillon an der Kantorwiese investieren“, so die Vorsitzende.

Bürgermeister bedankt sich bei Veranstaltern und Unterstützern

Demnach würde das Geld für Lampen genutzt, die, je nach Event, unterschiedliche Farben ausspielen könnten. Doch die eingesetzte Summe reicht für eine gesamte Installation noch nicht. „Das restliche Geld möchten wir über eine Leader-Förderung beantragen. Die 2.400 Euro sind hierfür als Eigenanteil nötig.“

Im Rathaus trifft die ambitionierte Idee des Vereins auf positive Rückmeldung. „Die Beleuchtung an der Festwiese individuell gestalten zu können. ist eine super Idee“, so Gemeindebürgermeister Kay Gericke. „Auch ich möchte mich für die Mithilfe aller Beteiligten und Familien bedanken. Auf dass noch viele Adventswege folgen werden.“