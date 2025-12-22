Seit Sommer sind die Sekundarschulen „Am Baumschulweg“ in Genthin und „Brettin“ offiziell vereint. Während die Kreisverwaltung von einem gelungenen Start spricht, sehen Eltern und Lehrer noch Herausforderungen.

Hoffnung, Sorgen, Zukunftsangst: Das hat die Fusion der Sekundarschulen Genthin und Brettin ausgelöst

Genthin - Ein halbes Jahr nach der Fusion der beiden Sekundarschulen in Genthin und Brettin hat die Kreisverwaltung des Jerichower Landes eine erste Zwischenbilanz gezogen. Bei einem Gespräch im Landratsamt Burg trafen sich Vertreter der Kreisverwaltung, des Landesschulamtes sowie Schulleiterin Diana Gellrich, um über Fortschritte, Sorgen und offene Aufgaben zu sprechen.