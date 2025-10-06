Monatelang zog sich die Versteigerung der Bäckerecke in Gerwisch. Nun ist eine Entscheidung gefallen und die ist endgültig.

Die Bäckerecke an der B1 in Gerwisch wurde verkauft.

Gerwisch. - Gerwisch. Mit großem Interesse wird in Gerwisch und darüber hinaus die Veräußerung der Bäckerecke verfolgt. Nachdem aufgrund einer Beschwerde das Ringen um den Standort vor dem Landgericht landete, ereignete sich nun eine Kehrtwende in dem Fall. Und ein Verkauf.