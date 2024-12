Nach dem Aus für Payback in den Supermärkten von Rewe setzt das Unternehmen auf neues Bonussystem. Auch in den Märkten in Burg gibt es Euros statt Punkte.

Burg. - Euros statt Punkte. So lässt sich das Bonussystem zusammenfassen, welches Rewe nun nach dem Aus von Payback in seinen Märkten umsetzt. Auch in Burg (Jerichower Land).

„Für Kunden lohnt es sich richtig - Werbepreise werden sogar übertroffen“, sagt Daniel Bunzeck über das neue Bonussystem, das Rewe ab sofort anbietet. Nach dem Aus von Payback setzt der Handelsriese nun auf ein eigenes Belohnungssystem für seine Kunden, das für den Einkauf Euros auslobt.

Teilnehmen, einkaufen, Geld sparen, so die Kurzfassung dessen, was nun auch in den beiden Standorten am Conrad-Tack-Ring und Fruchtstraße - die einzigen Rewe-Märkte im Jerichower Land - möglich sein wird.

Einkaufen bei Rewe in Burg wird immer digitaler

Die hauseigene App wird damit mehr in den Fokus gerückt, wenn man so will, über welche die innovative Idee umgesetzt werden soll: Der Bonus wird anstelle von Punkten, die üblicherweise für den Einkauf gutgeschrieben werden, in Euro ausgewiesen. Dies sei deutschlandweit im Lebensmittelhandel einzigartig, wie es von Rewe heißt.

Die Rewe-App ist die Plattform, über welche das neue Bonussystem umgesetzt wird. Dafür wird auch in den beiden Märkten in Burg geworben. Foto: Marco Papritz

Durch spezielle Angebote, Coupons und Umsatz-Booster könne das Bonus-Guthaben gesteigert werden, wird das Vorteilsprogramm im Marketingsprech beschrieben. Marktbetreiber Daniel Bunzeck und sein Team seien auf die Einführung des Bonussystems „gut vorbereitet und sind schon gespannt, wie es angenommen wird“.

Damit schreitet die Digitalisierung beim Unternehmen weiter voran. Selbstbedienungskassen (Pick & Go) ermöglichen laut Rewe den Einkauf ohne Wartezeit an den Laufbandkassen, Bestellungen können online aufgegeben und Angebote papierlos eingesehen werden.

Kunden sind in den Supermräkten von Rewe auf den Abschied vom Payback-System hingewiesen worden. Foto: Marco Papritz

Payback-Punkte behalten weiterhin ihre Gültigkeit - sie können seit dem 29. Dezember 2024 nur nicht mehr in den Märkten von Rewe eingelöst werden.