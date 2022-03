Nach Corona-Zwangspause kann der Stadtförderverein „Wir für Gommern“ wieder zwei große Feste veranstalten

Am kommenden Wochenende wird den Gommeranern und den Besuchern nach langer Zwangspause wieder viel Kultur geboten. Los geht es am Sonnabend mit dem beliebten Event "Rock am Rathaus". Weiter geht es dann am Sonntag mit dem Jommeraner Jurkenmarkt mit einem großen Programm. 999 Personen dürfen aufs Festgelände, womit die drei Gs entfallen.

Gommern (mla) - Wer zwölfmal am Brandenburger Tor auftreten darf, versteht es ohne Frage auch, den Platz des Friedens in Gommern zu rocken. Die Partyrocker „The Clogs“ sind mit ihrem außergewöhnlichen Rock“n“Roll die Hauptband zum „Rock am Rathaus“ am Sonnabend. Los geht es um 19 Uhr. Wie 2019, als der Stadtförderverein „Wir für Gommern“ die letzten großen Feste in der Stadtmitte organisieren konnte, tritt Robby Schulze als Vorband auf. Der Genthiner hatte das Gommeraner Publikum mit seiner ehrlichen Musik und ergreifenden Stimme begeistert. Da war schnell klar gewesen: Gerne wieder!