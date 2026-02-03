Erst vor gut einem halben Jahr ist die neue Technik der Bundesdruckerei in Biederitz eingezogen. Nun gab es technische Probleme, die aber kurzfristig gelöst werden konnten.

Seit vergangenen Sommer ermöglicht ein Fotoautomat der Bundesdruckerei Passbilder direkt im Rathaus zu knipsen.

Biederitz - Erst im vergangenen Sommer hat der neue Fotoautomat der Bundesdruckerei seine Arbeit im Biederitzer Rathaus aufgenommen. Nun meldete die Verwaltung vor einer Woche die erste Panne, der Automat streikte. Das Ergebnis: für Bilder jeglicher Art mussten die Einwohner in der Gemeinde zu umliegenden Fotografen fahren.

Doch nach bereits einer Woche, kann nun vermeldet werden: die Technik funktioniert wieder. „Wir haben uns direkt an die zuständige Stelle gewandt und uns wurde sehr kurzfristig geholfen“, teilt Gemeindebürgermeister Kay Gericke mit.

Kaputte Steuereinheit legte Fotoautomat lahm

Vier Stunden habe die Reparatur durch den angereisten Fachmann gedauert, dann lief die Technik wieder wie zuvor. „Wir haben anfänglich mit mindestens zwei Wochen gerechnet und sind nun froh, dass es doch deutlich schneller ging“, so Gericke weiter.

Repariert werden musste demnach eine Steuereinheit, die den Geist aufgegeben hatte. „Wir bedanken uns für die unkomplizierte und vor allem schnelle Hilfe. Der Automat steht nun wieder für entsprechende Bilder zur Verfügung.“