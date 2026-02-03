Eberhard Kobe in Ottersburg (Kreis Stendal) plant den Ausbau weiterer Unterkünfte und ein Alumnitreffen für ehemalige Jagdschüler. Seit zehn Jahren organisiert er Jagdscheinkurse.

Jagdschule auf altem Rittergut in der Altmark will weiter wachsen

Eberhard Kobe (links) auf dem Gutshof in Ottersburg im Gespräch mit Landtagsmitglied Thomas Staudt. In den Nebengebäuden sollen weitere Ferienwohnungen entstehen.

Ottersburg. - Seit zehn Jahren betreibt Eberhard Kobe auf dem einstigen Rittergut seiner Familie in Ottersburg eine Jagdschule. Intensive Ausbildung, die vom Jagdschein gekrönt wird, ein Schießkino zum Trainieren, aber auch „Jagdcamps“ für junge Leute, die das Prüfungsalter noch nicht erreicht haben, werden dort organisiert. Und die Jagdschule soll weiter wachsen.