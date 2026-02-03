weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 8. Salzlandlauf: Der Hobby-Lauf kostet künftig

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres kehrt der Salzlandlauf 2026 wieder an die Salzland-Sporthalle zurück. Erstmals kostet die Teilnahme am Hobby-Lauf. 

Von Tobias Winkler 03.02.2026, 13:00
Vormerken! Salzlandlauf – Freitag, 22. Mai. 
Staßfurt - Die achte Auflage des Salzlandlaufs rückt näher. Am Freitag, 22. Mai, starten zahlreiche Teilnehmer aus Staßfurt und Umgebung wieder auf abwechslungsreiche Strecken, auf Asphalt-, Schotter-, Wald- und Wiesenweg. Die Anmeldung läuft – noch lassen sich Startplätze sichern. Novum: Auch die Teilnahme am Hobby-Lauf kostet eine Startgebühr.