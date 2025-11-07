Seit Jahren hilft „Häuser unserer Zukunft“ traumatisierten Kindern in Gerwisch. Nun plant das Unternehmen in der Gemeinde Biederitz zu expandieren. Das sind die Pläne.

Nach Gewalt und Missbrauch: Wie Kinder in Gerwisch den Weg zurück ins Leben finden

Den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, gehört für die Mitarbeiter von „Häuser mit Zukunft“ zu den täglichen Freuden. Hier die stellvertretende Geschäftsführerin Yvonne Przytarski und mit Milo Winkler.

Gerwisch/Woltersdorf. - Von außen scheint das Haus am Breiten Weg in Gerwisch wie jedes andere auch. Doch im Inneren warten junge Schicksale darauf, in ein normales Leben zu finden. Nun gibt es in der Einrichtung einen Leitungswechsel und den Plan, in Woltersdorf einen Standort zu errichten.