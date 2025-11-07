Eine missglückte Fußbodenversiegelung in der Turnhalle Kalbe bringt den Spielbetrieb der Basketball-Oberliga ins Wanken. Auch die Schulen müssen nun umdisponieren.

Dieses Schild hängt seit Freitagvormittag am Eingang der Turnhalle in Kalbe.

Kalbe - Die Fassungslosigkeit stand Thomas von Glahn, dem Chef der VfL-Basketballsektion Kalbe, am Freitagmittag ins Gesicht geschrieben. Denn die Turnhalle muss nun, entgegen der ursprünglichen Annahme, doch für mehrere Tage voll gesperrt werden. Und das hat Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Landesmeisterschaft, in der die Kalbenser erfolgreich mitmischen.