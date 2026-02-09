weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerkatastrophe: Nach Großbrand in Schermen: Familien verlieren Zuhause - Verein sammelt Spenden

Nachdem zwei Familien in Schermen bei einem Hausbrand ihr Heim verloren haben, läuft nun eine Spendenkampagne. 50.000 Euro sollen zusammenkommen.

Von Thomas Höfs 09.02.2026, 23:04
Lichterloh brannte das Doppelhaus in der vergangenen Woche in Schermen.
Lichterloh brannte das Doppelhaus in der vergangenen Woche in Schermen. Gina Gerlach

Schermen - Es ist ein Schock, den niemand erleben will. Bei einem verheerenden Brand einer Doppelhaushälfte in Schermen verlieren zwei Familien ihr Zuhause. Doch das Dorf lässt die Betroffenen nicht allein – die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Ein Spendenaufruf aus der Mitte der Gemeinschaft soll einen Neuanfang ermöglichen.