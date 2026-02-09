Nachdem zwei Familien in Schermen bei einem Hausbrand ihr Heim verloren haben, läuft nun eine Spendenkampagne. 50.000 Euro sollen zusammenkommen.

Lichterloh brannte das Doppelhaus in der vergangenen Woche in Schermen.

Schermen - Es ist ein Schock, den niemand erleben will. Bei einem verheerenden Brand einer Doppelhaushälfte in Schermen verlieren zwei Familien ihr Zuhause. Doch das Dorf lässt die Betroffenen nicht allein – die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Ein Spendenaufruf aus der Mitte der Gemeinschaft soll einen Neuanfang ermöglichen.