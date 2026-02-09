weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Ausweis & Gebühren: Neue Personalausweis-Gebühren 2026: Was jetzt teurer wird

Ausweis & Gebühren Neue Personalausweis-Gebühren 2026: Was jetzt teurer wird

Wer seinen Personalausweis erneuern möchte, muss seit dem 7. Februar tiefer in die Tasche greifen. Doch die Kosten für digitale Passfotos überraschen viele.

Von Robert Sonntag 09.02.2026, 16:20
Die Kosten für einen neuen Personalausweis sind gestiegen.
Die Kosten für einen neuen Personalausweis sind gestiegen. Foto: Marijan Murat/dpa

Genthin - Wer in den nächsten Wochen seinen Personalausweis erneuern möchte, sollte genau hinschauen. Ab sofort müssen Bürgerinnen und Bürger mehr Geld zahlen – doch das ist noch längst nicht alles. Was genau sich ändert und wie teuer das digitale Passbild wirklich wird, erfahren Sie hier.