Wer seinen Personalausweis erneuern möchte, muss seit dem 7. Februar tiefer in die Tasche greifen. Doch die Kosten für digitale Passfotos überraschen viele.

Neue Personalausweis-Gebühren 2026: Was jetzt teurer wird

Die Kosten für einen neuen Personalausweis sind gestiegen.

Genthin - Wer in den nächsten Wochen seinen Personalausweis erneuern möchte, sollte genau hinschauen. Ab sofort müssen Bürgerinnen und Bürger mehr Geld zahlen – doch das ist noch längst nicht alles. Was genau sich ändert und wie teuer das digitale Passbild wirklich wird, erfahren Sie hier.