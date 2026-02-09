weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Marktreiben in der Feldstraße: So wird der nächste Tag der Vereine in Genthin

Der Genthiner Vereinsstammtisch plant den fünften Tag der Vereine. Auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins sollen sich mehr als 30 Vereine aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey präsentieren.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 09.02.2026, 21:51
Beim Tag der Vereine in der Genthiner Feldstraße wird es auch 2026 ein Markttreiben geben.
Mit dem „Tag der Vereine“ hat der Genthiner Vereinsstammtisch vor vier Jahren eine Aktion ins Leben gerufen, die sich längst zu einem festen Veranstaltungshöhepunkt im städtischen Kalender entwickelt hat. Am 7. Juni findet bereits die fünfte Auflage statt. Darauf können sich die Besucher freuen.