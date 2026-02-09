Marktreiben in der Feldstraße So wird der nächste Tag der Vereine in Genthin
Der Genthiner Vereinsstammtisch plant den fünften Tag der Vereine. Auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins sollen sich mehr als 30 Vereine aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey präsentieren.
Aktualisiert: 09.02.2026, 21:51
Mit dem „Tag der Vereine“ hat der Genthiner Vereinsstammtisch vor vier Jahren eine Aktion ins Leben gerufen, die sich längst zu einem festen Veranstaltungshöhepunkt im städtischen Kalender entwickelt hat. Am 7. Juni findet bereits die fünfte Auflage statt. Darauf können sich die Besucher freuen.