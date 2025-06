Nach Insolvenz der Firma Laukien: Mit dieser Strategie soll das Unternehmen in Burg und Kiel gerettet werden

Burg. - Nach der Insolvenz der Firma Laukien, die auch in Burg ansässig ist, zeichnet sich ein positiver Verlauf der weiteren Unternehmensentwicklung ab. Wie der Insolvenzverwalter Tjark Thies mitteilt, seien in den vergangenen Monaten potenzielle Investoren zur Abgabe verbindlicher Angebote eingeladen worden, so dass mehrere Offerten vorlägen, „die realistische Perspektiven für die Zukunft der Betriebe aufzeigen“.