Die Firma „Ostmilch“ zeigt sich mit dem neuen Standort an der B1 in Gerwisch mehr als zufrieden. Zeit, um nach dem angekündigten Café zu fragen - kommt es, oder nicht?

Nach Ostmilch-Eröffnung in Gerwisch: Was ist aus der Café-Idee an der B1 geworden?

Die Ostmilch-Filiale an der B1 in Gerwisch.

Gerwisch - Fast euphorisch pilgerten Schnäppchenjäger aus dem Jerichower Land zum Ostmilch-Eröffnungstag nach Gerwisch. Nach den ersten Monaten zeigt sich der Betriebsleiter überaus zufrieden, die umliegenden Händler ebenso. Die Vermieterin des Gebäudes hingegen hofft auf mehr. Grund dafür: das angekündigte Café.