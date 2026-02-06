weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. „Pläne haben sich zerschlagen“: Nach Ostmilch-Eröffnung in Gerwisch: Was ist aus der Café-Idee an der B1 geworden?

Die Firma „Ostmilch“ zeigt sich mit dem neuen Standort an der B1 in Gerwisch mehr als zufrieden. Zeit, um nach dem angekündigten Café zu fragen - kommt es, oder nicht?

Von Willy Weyhrauch 06.02.2026, 18:55
Die Ostmilch-Filiale an der B1 in Gerwisch.
Die Ostmilch-Filiale an der B1 in Gerwisch. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch - Fast euphorisch pilgerten Schnäppchenjäger aus dem Jerichower Land zum Ostmilch-Eröffnungstag nach Gerwisch. Nach den ersten Monaten zeigt sich der Betriebsleiter überaus zufrieden, die umliegenden Händler ebenso. Die Vermieterin des Gebäudes hingegen hofft auf mehr. Grund dafür: das angekündigte Café.