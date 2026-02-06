„Pläne haben sich zerschlagen“ Nach Ostmilch-Eröffnung in Gerwisch: Was ist aus der Café-Idee an der B1 geworden?
Die Firma „Ostmilch“ zeigt sich mit dem neuen Standort an der B1 in Gerwisch mehr als zufrieden. Zeit, um nach dem angekündigten Café zu fragen - kommt es, oder nicht?
06.02.2026, 18:55
Gerwisch - Fast euphorisch pilgerten Schnäppchenjäger aus dem Jerichower Land zum Ostmilch-Eröffnungstag nach Gerwisch. Nach den ersten Monaten zeigt sich der Betriebsleiter überaus zufrieden, die umliegenden Händler ebenso. Die Vermieterin des Gebäudes hingegen hofft auf mehr. Grund dafür: das angekündigte Café.