28 Bürger weniger: Arneburg-Goldbeck ist 2025 wieder geschrumpft, aber nicht viel. Die Gemeinde Goldbeck hat sogar mehr Geburten als Sterbefälle. Hier die Zahlen.

Mehr Zuzüge als Wegzüge - sieben der acht Gemeinden von Arneburg-Goldbeck liegen im Plus

Plummusfest an der Zuckerhalle Goldbeck: Die Gemeinde an der Uchte geht als Gewinner aus der Einwohnerstatistik 2025 hervor.

Goldbeck. - Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist im vergangenen Jahr um 28 Einwohner geschrumpft, was vergleichsweise wenig ist. Im Vorjahr hatte die Großgemeinde an Uchte und Elbe nämlich fast 100 Bürger Miese gemacht.