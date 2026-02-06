weather nebel
  4. Hoffnung im demografischen Wandel: Mehr Zuzüge als Wegzüge - sieben der acht Gemeinden von Arneburg-Goldbeck liegen im Plus

28 Bürger weniger: Arneburg-Goldbeck ist 2025 wieder geschrumpft, aber nicht viel. Die Gemeinde Goldbeck hat sogar mehr Geburten als Sterbefälle. Hier die Zahlen.

Von Karina Hoppe 06.02.2026, 17:53
Plummusfest an der Zuckerhalle Goldbeck: Die Gemeinde an der Uchte geht als Gewinner aus der Einwohnerstatistik 2025 hervor. Foto: Karina Hoppe

Goldbeck. - Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist im vergangenen Jahr um 28 Einwohner geschrumpft, was vergleichsweise wenig ist. Im Vorjahr hatte die Großgemeinde an Uchte und Elbe nämlich fast 100 Bürger Miese gemacht.