Leserin möchte wissen, was die Verwaltung nach diversen Schließungen unternimmt, die Innenstadt zu einem Anlaufpunkt zu machen. Von dort kommen viele Stichworte.

Wandel in zwei BIldern: das neue vietnamesische Restaurant auf dem Markt während gleichzeitig Kunterbunt zum 31. März zumacht.

Schönebeck. - „Was unternimmt die Stadt, dass weniger Geschäfte schließen?“ Diese Frage stellte eine Leserin. So hat die Firma Kilz nach 118 Jahren ihr Geschäft geschlossen (Volksstimme berichtete). Viele Geschäfte rund um den Markt gäbe es nach Ansicht der Leserin nicht mehr. Da müsse doch die Stadtverwaltung etwas tun, ist sie überzeugt.