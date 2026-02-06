weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Lebendige Innenstadt: Schönebecker Zentrum soll mehr Menschen anlocken

Leserin möchte wissen, was die Verwaltung nach diversen Schließungen unternimmt, die Innenstadt zu einem Anlaufpunkt zu machen. Von dort kommen viele Stichworte.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 06.02.2026, 18:18
Wandel in zwei BIldern: das neue vietnamesische Restaurant auf dem Markt während gleichzeitig Kunterbunt zum 31. März zumacht.
Wandel in zwei BIldern: das neue vietnamesische Restaurant auf dem Markt während gleichzeitig Kunterbunt zum 31. März zumacht. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - „Was unternimmt die Stadt, dass weniger Geschäfte schließen?“ Diese Frage stellte eine Leserin. So hat die Firma Kilz nach 118 Jahren ihr Geschäft geschlossen (Volksstimme berichtete). Viele Geschäfte rund um den Markt gäbe es nach Ansicht der Leserin nicht mehr. Da müsse doch die Stadtverwaltung etwas tun, ist sie überzeugt.