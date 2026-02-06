Hoffnung auf mehr Sicherheit für Schulkinder. Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung lässt vor allem in Möckern und Loburg aufhorchen: Sind jetzt Zebrastreifen möglich, wo bisher keine genehmigt worden sind?

StVO geändert: Könnte es jetzt doch Zebrastreifen geben?

Ob mit oder ohne Zebras: In Loburg wünscht man sich auch nach der Sanierung der Landes- und Bundesstraße am Markt jeweils einen Zebrastreifen, damit die Kinder sicher zum Bus und zum Schulhort kommen.

Möckern/Loburg - KInder sollen sicher zur Schule kommen. Deshalb fordern die Ortschaftsräte von Möckern und Loburg seit Jahren an besonders kritischen Stellen ihrer Ortschaften die Einrichtung von Zebrastreifen. Bislang jedoch vergebens. Nun aber weckt eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) in der Einheitsgemeinde Möckern neue Hoffnung.