Wegen „rechtsextremer Unterwanderung“ und allen voran Dennis Wesemann ist Eintracht Gladau bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Nun hat der Landessportbund (LSB) entschieden, dass der Verein weiter in der Kreisoberliga spielen darf. Was sagen die 14 Trainer in der Liga dazu?

Nach „rechtsextremer Unterwandung“: Eintracht Gladau darf bleiben - was sagen die 14 Kreisoberliga-Trainer zur Entscheidung des LSB?

Dennis Wesemann (r.) spielt weiterhin in der Fußball-Kreisoberliga für Eintracht Gladau.

Burg. - Jeder Schuss ein Treffer. So ähnlich könnte man auch die Scorer-Qualitäten von Dennis Wesemann in der Fußball-Kreisoberliga Jerichower Land beschreiben. In sechs Partien traf der Stürmer bisher neunmal für Eintracht Gladau. Und er und seine Teamkollegen dürfen weiter auf Punktejagd gehen. Der Landessportbund (LSB) hat das Ausschlussverfahren gegen den Verein eingestellt. Was sagen die anderen Teams in der Liga zu dieser Entscheidung? Und wie begründet der LSB die Entscheidung?