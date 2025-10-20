Biohofbetreiber Stephan Polzin in Sandbeiendorf setzt auf mehr Bekanntheit für lokale Produkte und lädt zu einem ft in seinem Betrieb ein. Er engagiert sich aber auch im nahen Tangerhütte im Netzwerk Zukunft für nachhaltigeres Essen.

Zum Landwirtschaftsforum auf dem Eifelhof in Sandbeiendorf bei Tangerhütte waren Politiker und bekannte Landwirte gekommen. Staatssekretär Gert Zender (von links), Landrat Martin Stichnoth, Stadträtin Madeleine Linke (Grüne) sowie Frank Böker von „Land schafft Verbindung“ und der aus dem Fernsehen bekannte Landwirt Jonas Schulze-Niehoff freuen sich über eine Erfrischung von Stefanie Schubert-Polzin.

Sandbeiendorf/Tangerhütte. - Wie die Agrarwende auch im Kleinen gelingen kann – nicht nur als Idee einiger weniger Idealisten, darum ging es im Rahmen eines Diskussionsforums am Wochenende in Sandbeiendorf. Bio-Landwirt Stephan Polzin hatte sich hochkarätige Politiker, aber auch bekannte Vertreter aus der Landwirtschaft eingeladen – und alle hatten ihre eigenen Ideen.