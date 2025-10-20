Politisches Forum auf Biohof Ideen für die Agrarwende: Bio, Klimaschutz und Ernährungssicherheit
Biohofbetreiber Stephan Polzin in Sandbeiendorf setzt auf mehr Bekanntheit für lokale Produkte und lädt zu einem ft in seinem Betrieb ein. Er engagiert sich aber auch im nahen Tangerhütte im Netzwerk Zukunft für nachhaltigeres Essen.
20.10.2025, 19:00
Sandbeiendorf/Tangerhütte. - Wie die Agrarwende auch im Kleinen gelingen kann – nicht nur als Idee einiger weniger Idealisten, darum ging es im Rahmen eines Diskussionsforums am Wochenende in Sandbeiendorf. Bio-Landwirt Stephan Polzin hatte sich hochkarätige Politiker, aber auch bekannte Vertreter aus der Landwirtschaft eingeladen – und alle hatten ihre eigenen Ideen.