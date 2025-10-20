weather regenschauer
  4. Krankschreibung: Streit um Regel ab Tag vier - Arbeitgeber fordern Attest – Ärzte warnen

Krankschreibung „Es geht kein Betrieb unter, wenn ein Mitarbeiter mal fehlt“

Die Kassenärzte des Bundes stießen in Staßfurt zuletzt auf Unverständnis – was hinter den Plänen für eine Neuregelung der Krankschreibung steckt.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 20.10.2025, 20:32
Geht es etwa um Arbeitsunfälle, dokumentiert das Deutsche Rote Kreuz in Staßfurt die Einsätze systematisch – Stichwort: Folgeschäden.
Staßfurt - Krankschreibungen – manchmal am ersten Tag, manchmal innerhalb der ersten drei Tage, nun möglicherweise ab dem vierten Tag: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sorgte in der vergangenen Woche für Verwirrung.