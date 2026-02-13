Nach dem Verlust ihrer Mutter findet Petra Drews aus Gerwisch den Mut ihre Angst zu überwinden. Heute wächst sie über sich hinaus und entdeckt ganz neue Seiten.

Nach Schicksalsschlag: Wie Petra Drews aus Gerwisch ihre Angst besiegte

Gerwisch - Der frühe Abschied von ihrer Mutter und die Erkrankung einer Kollegin geben Petra Drews den entscheidenden Impuls, nicht länger zu warten. Mit fast 60 Jahren wirft die Frau aus Gerwisch ihre Ängste über Bord und wagt den mutigen Sprung in ein ganz neues Leben.