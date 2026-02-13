Schwierige Entscheidungen stehen bevor Mehr Kosten für Vereine in Elbe-Parey: Zwei Modelle für Sporthallen und DGHs auf dem Prüfstand
Zehn Jahre lang war es kein Thema – nun hat man keine Wahl mehr: Um den Haushalt zu stemmen, plant Elbe-Parey eine finanzielle Beteiligung der Vereine an Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäusern. Zwei Modelle liegen auf dem Tisch. Am Ende geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Zukunft des Vereinslebens.
13.02.2026, 07:04
Parey/Güsen. - Wie viel müssen die Vereine aus Elbe-Parey zukünftig zahlen, wenn sie die Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde nutzen möchten? Und nach welchem Modell wird abgerechnet?