weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Schwierige Entscheidungen stehen bevor: Mehr Kosten für Vereine in Elbe-Parey: Zwei Modelle für Sporthallen und DGHs auf dem Prüfstand

Schwierige Entscheidungen stehen bevor Mehr Kosten für Vereine in Elbe-Parey: Zwei Modelle für Sporthallen und DGHs auf dem Prüfstand

Zehn Jahre lang war es kein Thema – nun hat man keine Wahl mehr: Um den Haushalt zu stemmen, plant Elbe-Parey eine finanzielle Beteiligung der Vereine an Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäusern. Zwei Modelle liegen auf dem Tisch. Am Ende geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Zukunft des Vereinslebens.

Von Louis Hantelmann 13.02.2026, 07:04
Wie viel Geld wird zukünftig für die Nutzung der Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser in Elbe-Parey für die Vereine fällig? Mehrere Modell dazu sind jetzt vorgestellt worden.
Wie viel Geld wird zukünftig für die Nutzung der Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser in Elbe-Parey für die Vereine fällig? Mehrere Modell dazu sind jetzt vorgestellt worden. Foto: Louis Hantelmann

Parey/Güsen. - Wie viel müssen die Vereine aus Elbe-Parey zukünftig zahlen, wenn sie die Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde nutzen möchten? Und nach welchem Modell wird abgerechnet?