Magdeburger besorgt um Grünanlage Bäume und Büsche radikal gestutzt: Das sind die Gründe
In Magdeburg-Olvenstedt beobachtet ein Volksstimme-Leser tagelange Arbeiten an Büschen und Bäumen. Es ist besorgt um das Grün. Die Volksstimme hat nachgefragt.
13.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Was passiert denn da mit den Bäumen und Büschen am Regenrückhaltebecken in Olvenstedt? Das wollte Volksstimme-Leser Detlef Schellhase wissen. Die stark zurückgeschnittenen Gehölze haben bei ihm Fragen aufgeworfen. Die Volksstimme hat nachgefragt.