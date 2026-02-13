Herrschaftlich Speisen, Hofklatsch genießen und fürstliche Suiten bestaunen, das können Schlossbesucher am 30. Mai erleben. Der Schlossverein lädt ein zu Schnitzel mit Spargel - mittags und am Abend.

Zerbst - Seit 2011, also seit 15 Jahren gibt es das beliebte und stets ausverkaufte Spargelessen im ehemaligen Zerbster Residenzschloss nun schon. Unter dem Motto „Herrschaftlich Speisen, Hofklatsch genießen, fürstliche Suiten bestaunen“ lädt der Förderverein am 30. Mai wieder zu zwei hochherrschaftlichen Dines ein – einmal am Mittag und ein weiteres Mal am Abend.

„Zwei Mitglieder des Anhalt-Zerbster Fürstenhauses werden wie immer bei diesen Empfängen aus ihrer Gruft steigen und in amüsanter Form durch die fürstlichen Räume führen und hinter vorgehaltener Hand über den neusten Hofklatsch berichten“, sagt Dirk Herrmann, Vorsitzender des Fördervereins. Mittags gibt es ein Zweigänge-Menü und abends stehen sogar drei Gänge auf dem Menüplan der Zerbster Fürstenfamilie.

Festlich gestaltete Eingangshalle im Erdgeschoss bietet perfekten Rahmen

Spargel gab es im Zerbster Schloss auch während der Herrschaft derer von Anhalt-Zerbst, weiß Herrmann. Damals wuchs der Spargel für die Speisenbereitung im Küchengarten. Im Lustgarten erfreute er als Ziergewächs die fürstlichen Bewohner und Gäste.

Die festlich gestaltete Eingangshalle im Erdgeschoss bietet den perfekten Rahmen sowohl für die Gastgeber, für die Gäste als auch für das Zerbster Edelgemüse. Doch einen Unterschied zu den „guten alten Zeiten“ gibt es dann doch: Statt wie früher aus der Schlossküche, kommen Schnitzel, Spargel und Kartoffeln heute jedoch aus der Restaurantküche „von Rephuhns Garten".

Die Karten für beide Veranstaltungen sind ab sofort in der Zerbster Tourist-Info im Rathaus auf der Schloßfreiheit zu haben, Telefon 03923/754 225.