In Burg hat ein Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst und dabei mit einem Messer hantiert. Ein Polizist hat ihn angeschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und sichtet auch Videos, die vom Vorfall kursieren.

Nach Schuss in Bauch: Mann aus Burg nach vier Operationen im Koma - Videos im Fokus der Ermittlungen

Im Bereich Marienweg/Blumenthaler Straße in Burg ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Mann von einem Beamten angeschossen wurde.

Burg - Ein Schuss und seine Folgen. Am Abend vom 28. August 2025 ist es in Burg zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch gemacht hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.