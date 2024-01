Tage nach der Silvesternacht beschäftigen die Feierlichkeiten in Burg (Jerichower Land) die Verwaltung. Wo am meisten geknallt und Feuerwerk gezündet wurde.

Nach Silvesternacht in Burg bei Magdeburg: Viel Pyro in Innenstadt und Burg-Süd

Burg - vs

Wie sehr das neue Jahr mit Knallkörpern und Feuerwerk von den Bewohnern von Burg (Jerichower Land) begrüßt worden ist, zeigt sich den Mitarbeitern des Bauhofs. Die sehen sich auch nach dem Jahreswechsel mit dem unsachgemäßen Umgang und der fehlenden Entsorgung von Pyrotechnik konfrontiert.

Der Leiter des städtischen Bauhofes, René Simstedt, informierte über punktuell erhebliche Mengen an Feuerwerksresten, die vor allem in der Innenstadt und im Stadtteil Süd liegengelassen wurden. Simstedt weist in einer Mitteilung der Stadt darauf hin, dass die Anwohner als Verursacher der Verunreinigungen generell dazu verpflichtet seien, diese zu entfernen. Er konnte dies für viele Bereiche der Stadt positiv feststellen.

Spielplätze werden zweckentfremdet

Allerdings, so erklärt er weiter, sei es ärgerlich, dass wieder einmal Spielplätze und dort vor allem die Sandkästen für das Abfeuern von Silvesterraketen und anderer Pyrotechnik genutzt wurden. „Mit dem Abrennen von Feuerwerk in Sandkästen und auf Spielplätzen geht auch eine Verschmutzung des Spielsandes und der Spielgeräte einher“, so Simstedt. Der Bauhof-Chef nannte im Besonderen den Spielplatz in der Holzstraße, der eine erhebliche Verunreinigung durch Feuerwerkserzeugnisse aufwies.