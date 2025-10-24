Zwei tote Kraniche wurden bei Möckern und Gommern gefunden - hat die Geflügelpest das Jerichower Land erreicht? Die Untersuchungen laufen. Was passieren kann.

Nach Tod hunderter Tiere in Kelbra: Verdacht auf Geflügelpest im Jerichower Land

Im Jerichower Land wurden zwei tote Kraniche entdeckt. Der Verdacht auf Geflügelpest besteht.

Burg - Bei Möckern und Ladeburg besteht der Verdacht auf Geflügelpest. Zwei Tote Kraniche wurden dort gefunden. Sie könnten die ersten Opfer der derzeit grassierenden Vogelgrippe sein, die sich in Sachsen-Anhalt ausbreitet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird es ernst für Geflügelzüchter im Landkreis.