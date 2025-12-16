weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Brand und Unfall: Einbrecher zünden in Wohnhaus in Staßfurt Schuhregal an

EIL
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Brand und Unfall Einbrecher zünden in Wohnhaus in Staßfurt Schuhregal an

Vorsätzliche Brandstiftung durch zwei Unbekannte in Staßfurter Steinstraße. Brand gelöscht. Polizei ermittelt.

16.12.2025, 12:23
Sonntagabend drangen Einbrecher in ein Haus ein und verursachen ein Feuer. Die Feuerwehr kann den Brand löschen.
Sonntagabend drangen Einbrecher in ein Haus ein und verursachen ein Feuer. Die Feuerwehr kann den Brand löschen. Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa

Staßfurt/Groß Börnecke/VS. - Am Sonntagabend wurde der Polizei der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Staßfurt gemeldet. Laut gestriger Polizeimeldung hatten die Bewohner beim Eintreffen der Beamten das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr hatte die Löscharbeiten bereits abgeschlossen. Im Hausflur zündeten bisher unbekannte Tätern ein Schuhregal an.