Brand und Unfall Einbrecher zünden in Wohnhaus in Staßfurt Schuhregal an
Vorsätzliche Brandstiftung durch zwei Unbekannte in Staßfurter Steinstraße. Brand gelöscht. Polizei ermittelt.
Staßfurt/Groß Börnecke/VS. - Am Sonntagabend wurde der Polizei der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Staßfurt gemeldet. Laut gestriger Polizeimeldung hatten die Bewohner beim Eintreffen der Beamten das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr hatte die Löscharbeiten bereits abgeschlossen. Im Hausflur zündeten bisher unbekannte Tätern ein Schuhregal an.