Sonntagabend drangen Einbrecher in ein Haus ein und verursachen ein Feuer. Die Feuerwehr kann den Brand löschen.

Staßfurt/Groß Börnecke/VS. - Am Sonntagabend wurde der Polizei der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Staßfurt gemeldet. Laut gestriger Polizeimeldung hatten die Bewohner beim Eintreffen der Beamten das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr hatte die Löscharbeiten bereits abgeschlossen. Im Hausflur zündeten bisher unbekannte Tätern ein Schuhregal an.