Autovermietung Insolvenz von Starcar: So steht es um die Filiale in Magdeburg
Der Autovermieter Starcar, neben Sixt, Europcar und Hertz eine der größten Autovermietungen in Deutschland, steht nach seinem Insolvenzantrag möglicherweise vor dem Aus. In Magdeburg gibt es eine Filiale des Hamburger Unternehmens.
Aktualisiert: 16.12.2025, 11:55
Magdeburg. - Der Hamburger Autovermieter Starcar mit Stationen in ganz Deutschland steht offenbar vor dem Aus. Im Oktober musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. In Magdeburg gibt es eine Starcar-Filiale.