Autovermietung Insolvenz von Starcar: So steht es um die Filiale in Magdeburg

Der Autovermieter Starcar, neben Sixt, Europcar und Hertz eine der größten Autovermietungen in Deutschland, steht nach seinem Insolvenzantrag möglicherweise vor dem Aus. In Magdeburg gibt es eine Filiale des Hamburger Unternehmens.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 16.12.2025, 11:55
In Magdeburg gibt es eine Filiale des Autovermieters Starcar.
In Magdeburg gibt es eine Filiale des Autovermieters Starcar. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Der Hamburger Autovermieter Starcar mit Stationen in ganz Deutschland steht offenbar vor dem Aus. Im Oktober musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. In Magdeburg gibt es eine Starcar-Filiale.