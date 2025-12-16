Autovermietung Insolvenz von Starcar: So steht es um die Filiale in Magdeburg

Der Autovermieter Starcar, neben Sixt, Europcar und Hertz eine der größten Autovermietungen in Deutschland, steht nach seinem Insolvenzantrag möglicherweise vor dem Aus. In Magdeburg gibt es eine Filiale des Hamburger Unternehmens.