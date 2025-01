Noch läuft der Umbau, aber am Dienstag um 7 Uhr soll die modernisierte Filiale des Netto Marken Discounter wieder ihre Türen öffnen. Was die Kunden erwartet.

Nach Umbau: Netto-Markt öffnet im modernen Look

Direkt an der B 1 in Heyrothsberge

Noch ganz im Zeichen des Umbaus stellen sich aktuell Netto-Markt und Parkplatz in Heyrothsberge dar. Am Dienstag ist Wiedereröffnung.

Heyrothsberge. - Am Dienstag wird die Filiale des Netto Marken-Discount in Heyrothsberge wiedereröffnet. Nach Auskunft des Unternehmens ist die Niederlassung an der Berliner Straße modernisiert worden.

Mit der Wiedereröffnung bietet der Markt auf einer Verkaufsfläche von rund 754 Quadratmetern seinen Kunden eine große Auswahl an frischen Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel.

Kontaktlose Bezahlung nicht nur mit EC-Karte

Neben Markenartikeln sind zahlreiche Eigenmarken im Angebot. Wert wird zudem auf Bio-Lebensmittel mit bis zu 500 ökologisch zertifizierten Bioprodukten wie Obst, Käse und Wurst gelegt.

Neben einem Backwaren-Regal im Markt besteht in Heyrothsberge eine Partnerschaft mit der Sprung-Bäckerei aus Möckern.

Auf die Kunden wartet im Markt ein großer Mehrwegbereich. Eine kontaktlose Bezahlung ist nicht nur per EC-Karte, sondern auch per PayPal, Apple Pay und Google Pay oder mobil mit der Netto-App möglich. Geöffnet hat der Netto-Markt in Heyrothsberge nach seiner Wiedereröffnung montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.