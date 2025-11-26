Ein 66-jähriger Arzt hatte nach einem Radunfall die Stadt Magdeburg auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Der Mann ging jedoch in Berufung.

Magdeburg. - Bei einer Ausfahrt ist ein 66-jähriger Arzt mit seinem Fahrrad in Magdeburg mit einem Ast kollidiert und gestürzt. Daraufhin zog er gegen die Stadt Magdeburg vor Gericht und wollte Schmerzensgeld sowie Schadenersatz einklagen. Nach einem ersten abweisenden Urteil des Landgerichtes ging der Mann in Berufung. Was zu dem Fall bekannt ist und wie die Begründung ist.