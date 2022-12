Nachwuchsläufer bleiben dran beim Malig-Lauf in Gommern

Gemeinsam mit Sandra Zeibig zählten die Kinder ab zehn rückwärts, bevor sie ihren Lauf starteten. Ihre Startnummern mit der 7 zeigen an, dass sie sich für einen Lauf über sieben Minuten entschieden haben. Malig steht für "Mein Alter lauf ich gern". Die Kinder und Jugendlichen können auf Wunsch auch ihr zwei- oder dreifaches Alter in Minuten laufen.

Gommern - Ein ungewohntes Bild lieferte am Montagnachmittag der Malig. Zeitweise waren nur eine Handvoll Läufer auf den beiden Strecken in der Eintracht-Sporthalle unterwegs. Die aktuelle Krankheitswelle unter Kindern und Jugendlichen hatte auch vor den Startern des Malig keinen Halt gemacht. 60 Absagen erreichten Organisator Steffen Hartwig innerhalb kurzer Zeit. Ein herzliches „Gute Besserung“ schickte er deshalb während des Laufs an alle Erkrankten. 19 Nachmeldungen konnten im Gegenzug berücksichtigt werden.