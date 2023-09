Biederitz - Ein regionaler Treffpunkt und ein historisches Kleinod. Dazu soll sich das Naturfreundehaus in der Lostauer Straße in Biederitz entwickeln. Etwas abseits von der Straße im Grünen gelegen, bietet das fast 100 Jahre alte Gebäude dazu alle Voraussetzungen. Andreas Hille (Bündnis 90/Die Grünen) nutzte die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates dazu, sein Nutzungskonzept seinen Ratskollegen vorzustellen.

Im Vorfeld hatte er mit dem Bauamt der Gemeindeverwaltung gesprochen, welche Schritt notwendig sind. Demnach muss der Flächennutzungsplan der Gemeinde geändert werden. Dagegen sei vorerst kein Bebauungsplan zu erstellen, setzte Andreas Hille hinzu. Der würde erst benötigt, wenn das alte Heizungshaus abgerissen und durch ein Multifunktionswürfel ersetzt werden soll. Das sei im Moment aber noch Zukunftsmusik, betonte der Biederitzer. Erst einmal gehe es darum, das Naturfreundehaus als Seminar- und Gästehaus herzurichten und zu etablieren.

„Gruppenhäuser mit einfachem Standard sind gefragt“, sagte Andreas Hille. Angesprochen werden sollen mit dem Haus vor allem Gruppen aus dem Spektrum Kultur sowie Umwelt und Natur. Tagungen und Seminare sollen hier stattfinden.

Parallel dazu werde angestrebt, öffentliche Kulturangebote für die Gemeinde zu kreieren. Vorstellbar sind vor allem in den Sommermonaten kleine Konzerte oder Theateraufführungen. „Somit wird das Naturfreundehaus auch eine Begegnungsstätte für Biederitz.“ Im Blick hat Andreas Hille nicht zuletzt das naheliegende Seniorenheim, für das ebenfalls eine Veranstaltungsreihe initiiert werden könnte.

100 Jahre Geschichte

Das Naturfreundehaus ist 1926 von der Ortsgruppe Biederitz als Vereins- und Gästehaus mit Übernachtungsplätzen gebaut worden. 1933 wurde das Gebäude durch die Nationalsozialisten enteignet.

Zu DDR-Zeiten war es kurz FDGB-Erholungsheim, danach erfolgte der Umbau zur Berufsschule mit Internat. Später wurde das Naturfreundehaus nur noch als Internat der Ingenieurschule Gerwisch genutzt.

Ende der 1990er wurde das Haus an die Naturfreunde rückübertragen. Die Ortsgruppe Magdeburg nutzte es. Da es an einem Konzept und Investitionen fehlte, wurde das Gebäudeensemble verkauft, dabei aber vereinbart, die Geschichte des Hauses weiter leben zu lassen.

Es könnte schon bald losgehen

Das Naturfreundehaus sei an der TU Dresden Gegenstand einiger Belegarbeiten zum Thema Sanierung, Baurecht und Nutzung gewesen. In einem Zimmermannspraktikum wurde zudem das Fachwerk des Hauses untersucht, instandgesetzt und die Westfassade neu gestaltet. Sowohl das ursprüngliche Haus als auch der Anbau aus DDR-Zeiten befinden sich in einem guten Zustand. Nach einer Sanierung und Renovierung könne es schon losgehen, sagte Andreas Hille.

Seine Kollegen aus dem Ortschaftsrat begrüßten das Vorhaben. Gerne hätte sich der eine oder andere auch eine gastronomische Versorgung dort gewünscht. Das schätzte Andreas Hille nicht anders ein, allerdings sah er keine Möglichkeit, diese zu realisieren. Die Frage nach Parkplätzen konnte er bejahen. Diese existieren noch aus der Zeit, als das Naturfreundehaus als Studentenwohnheim genutzt wurde.