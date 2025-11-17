Polizei bestätigt gefährliche Tendenz Nazi-Parolen, Hakenkreuze, Hass und die Frage: Wie ist der Anstieg der politisch motivierten Gewalt von Rechts noch zu stoppen?
Politisch motivierte Gewalt von rechts nimmt im Jerichower Land zu. Das belegen neueste Zahlen. Insbesondere die Stadt Burg ist alarmiert.
17.11.2025, 19:18
Burg/Genthin - Polizeidienststellen sind mitunter vorsichtig, Tendenzen zu bestätigen oder zu dementieren, bevor die offizielle Polizei-Kriminalitätsstatistik vorliegt. Doch bei politisch motivierter Hasskriminalität von Rechts ist die Faktenlage im Jerichower Land so eindeutig, dass die Polizei nicht umhin kommt, bereits vorzeitig einen traurigen Trend auszumachen.