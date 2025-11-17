weather regenschauer
  4. Polizei bestätigt gefährliche Tendenz: Nazi-Parolen, Hakenkreuze, Hass und die Frage: Wie ist der Anstieg der politisch motivierten Gewalt von Rechts noch zu stoppen?

Politisch motivierte Gewalt von rechts nimmt im Jerichower Land zu. Das belegen neueste Zahlen. Insbesondere die Stadt Burg ist alarmiert.

Von Maria Kurth 17.11.2025, 19:18
Nazi-Symbolik wird auch für die Polizei im Jerichower Land zum Grund für zahlreiche Einsätze.
Burg/Genthin - Polizeidienststellen sind mitunter vorsichtig, Tendenzen zu bestätigen oder zu dementieren, bevor die offizielle Polizei-Kriminalitätsstatistik vorliegt. Doch bei politisch motivierter Hasskriminalität von Rechts ist die Faktenlage im Jerichower Land so eindeutig, dass die Polizei nicht umhin kommt, bereits vorzeitig einen traurigen Trend auszumachen.