Politisch motivierte Gewalt von rechts nimmt im Jerichower Land zu. Das belegen neueste Zahlen. Insbesondere die Stadt Burg ist alarmiert.

Nazi-Parolen, Hakenkreuze, Hass und die Frage: Wie ist der Anstieg der politisch motivierten Gewalt von Rechts noch zu stoppen?

Nazi-Symbolik wird auch für die Polizei im Jerichower Land zum Grund für zahlreiche Einsätze.

Burg/Genthin - Polizeidienststellen sind mitunter vorsichtig, Tendenzen zu bestätigen oder zu dementieren, bevor die offizielle Polizei-Kriminalitätsstatistik vorliegt. Doch bei politisch motivierter Hasskriminalität von Rechts ist die Faktenlage im Jerichower Land so eindeutig, dass die Polizei nicht umhin kommt, bereits vorzeitig einen traurigen Trend auszumachen.