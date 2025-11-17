Liveticker
Tempo 30 in der Vorweihnachtszeit Sicherheit für den Weihnachtsmarkt: Lkw-Verbot in Teilen der Magdeburger Innenstadt
Runter vom Gas in der Vorweihnachtszeit: In Teilen der Magdeburger Innenstadt gilt ab 19. November bis Jahresende Tempo 30. Außerdem sind Lkw nicht mehr überall erlaubt.
17.11.2025, 14:04
Magdeburg. - Sicherheit hat nach dem Anschlag oberste Priorität. Nach dem Hin und Her um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde nochmals aufgerüstet. Außerdem werden aus Sicherheitsgründen einige Straßen in der Innenstadt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Welche Straßen betroffen sind und wo das Tempolimit gilt.