Runter vom Gas in der Vorweihnachtszeit: In Teilen der Magdeburger Innenstadt gilt ab 19. November bis Jahresende Tempo 30. Außerdem sind Lkw nicht mehr überall erlaubt.

Sicherheit für den Weihnachtsmarkt: Lkw-Verbot in Teilen der Magdeburger Innenstadt

Betonsperren stehen rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt. In dem Bereich der Ernst-Reuter-Allee gilt auch wieder Tempo 30.

Magdeburg. - Sicherheit hat nach dem Anschlag oberste Priorität. Nach dem Hin und Her um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde nochmals aufgerüstet. Außerdem werden aus Sicherheitsgründen einige Straßen in der Innenstadt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. Welche Straßen betroffen sind und wo das Tempolimit gilt.