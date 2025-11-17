Drei Bands, tolle Musik, überbordende Stimmung und der rührige Verein Webers Hof sind eine Mischung, die hunderte Besucher beim Geburtstag von „Zeitlos“ begeisterte.

20 Jahre „Zeitlos“ und Webers Hof ist komplett ausverkauft. Der Stimmungsfunke wurde sofort gezündet, dafür sorgten unter anderem das Fronttrio Jyl Schmidt, Timon Christ und Anni Brentrop.

Farsleben. - 20 Jahre „Zeitlos“ - und die Party auf Webers Hof ist komplett ausverkauft. Die Jubiläumsband hatte sich außerdem Gäste eingeladen, die Danny-Priebe-Band und „The Real Donkeybeat“. Der Funke sprang sofort aufs Publikum über, alle drei Bands überzeugten mit ihrer speziellen Musik. Sie wurden unterstützt von Licht- und Tontechnikern, dutzende Weberaner versorgten hunderte Gäste mit Speisen und Getränken.