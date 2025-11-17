Eine Band feiert in Farsleben Geburtstag 20 Jahre Zeitlos: Riesenparty auf Webers Hof (mit Bildern)
Drei Bands, tolle Musik, überbordende Stimmung und der rührige Verein Webers Hof sind eine Mischung, die hunderte Besucher beim Geburtstag von „Zeitlos“ begeisterte.
17.11.2025, 18:00
Farsleben. - 20 Jahre „Zeitlos“ - und die Party auf Webers Hof ist komplett ausverkauft. Die Jubiläumsband hatte sich außerdem Gäste eingeladen, die Danny-Priebe-Band und „The Real Donkeybeat“. Der Funke sprang sofort aufs Publikum über, alle drei Bands überzeugten mit ihrer speziellen Musik. Sie wurden unterstützt von Licht- und Tontechnikern, dutzende Weberaner versorgten hunderte Gäste mit Speisen und Getränken.