Gastronomie Neue Freiluftbar dockt in Burg bei Magdeburg im Hafen an: Alles zur Eröffnung der Hafenbar „Anker“

Lange geplant und nun kurz vor der Eröffnung steht die neue Hafenbar „Anker“ in Burg bei Magdeburg. Was am 4. Mai 2024 bei der Premiere im alten Kohlehafen geplant ist.