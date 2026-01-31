Die Anwesenheit des Heimatschutzregimentes soll im Stadtbild sichtbar sein und sich auch positiv auf Möckerns Wirtschaft auswirken, sagt Kommandeur Carsten Heldt. Was die Bürger von der jungen Patenschaft zu erwarten haben.

Neue Freunde in Uniform: Wie Möckern von der Partnerschaft mit der Bundeswehr profitiert

Beginn einer Freundschaft: Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger übergab im Oktober 2025 ein Ortsschild der Stadt Möckern an den Regimentskommandeur des Heimatschutzregiments Carsten Heldt.

Möckern/Altengrabow. - Seit Anfang Oktober hat die Stadt Möckern eine eigene Patenkompanie auf dem Truppenübungsplatz von Altengrabow. Es ist keine Bundeswehreinheit, wie jene, die bereits mit Möckern, Loburg oder Grabow Patenschaften eingegangen sind, sondern das Heimatschutzregiment 6, das erst kürzlich in Altengrabow Stellung bezogen hat.