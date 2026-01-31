100 Rekruten erwartet Neue Freunde in Uniform: Wie Möckern von der Partnerschaft mit der Bundeswehr profitiert
Die Anwesenheit des Heimatschutzregimentes soll im Stadtbild sichtbar sein und sich auch positiv auf Möckerns Wirtschaft auswirken, sagt Kommandeur Carsten Heldt. Was die Bürger von der jungen Patenschaft zu erwarten haben.
31.01.2026, 15:06
Möckern/Altengrabow. - Seit Anfang Oktober hat die Stadt Möckern eine eigene Patenkompanie auf dem Truppenübungsplatz von Altengrabow. Es ist keine Bundeswehreinheit, wie jene, die bereits mit Möckern, Loburg oder Grabow Patenschaften eingegangen sind, sondern das Heimatschutzregiment 6, das erst kürzlich in Altengrabow Stellung bezogen hat.