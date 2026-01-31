Bester Schweizer erneut aus Hobeck Die ersten Zuchtvögel waren Schmuggelware aus dem Ausland
Was für die Schweizer Armee „Selbstreproduzierende Kleinflugkörper auf biologischer Basis“ waren, ist für Taubenzüchter Bernd Sanftenberg seit Jahrzehnten eine große Leidenschaft mit Erfolgsgarantie. Ein Titel fehlt ihm noch.
Hobeck - Wer hat’s erfunden? Zugegeben – die Schweizer haben die „Luzerner Taube“ erfunden. Aber Bernd Sanftenberg aus Hobeck bekommt die Zucht dieser Rasse in zwei Farbenschlägen ebenfalls perfekt hin. So perfekt, dass er seit Jahren Höchstpreise bei den großen Schauen abräumt.