Was für die Schweizer Armee „Selbstreproduzierende Kleinflugkörper auf biologischer Basis“ waren, ist für Taubenzüchter Bernd Sanftenberg seit Jahrzehnten eine große Leidenschaft mit Erfolgsgarantie. Ein Titel fehlt ihm noch.

Die ersten Zuchtvögel waren Schmuggelware aus dem Ausland

Bernd Sanftenberg züchtet in Hobeck erfolgreich Luzerner Tauben in weiß und schwarz mit weißem Schwanz.

Hobeck - Wer hat’s erfunden? Zugegeben – die Schweizer haben die „Luzerner Taube“ erfunden. Aber Bernd Sanftenberg aus Hobeck bekommt die Zucht dieser Rasse in zwei Farbenschlägen ebenfalls perfekt hin. So perfekt, dass er seit Jahren Höchstpreise bei den großen Schauen abräumt.