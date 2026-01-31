Frustrierende Jahresstatistik der Loburger Messstation des Deutschen Wetterdienstes für 2025: Niederschlagswerte weit unter dem Durchschnitt. Setzt sich dieser Negativtrend auch im neuen Jahr fort? Und was bedeutet das für das Grundwasser?

Katastrophales Trockenjahr 2025: Kommt kein Regen, werden die Pflanzen von unten kein Wasser bekommen

Michael Kaatz mit den Messgeräten , die der Deutsche Wetterdienst ihm für Niederschläge auf dem Storchenhofgelände zur Verfügung stellt.

Stadt Möckern - Je weniger Niederschlag es im Jahr gibt, desto niederschlagender fällt die Statistik der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Region aus. Eine davon befindet sich auf dem Gelände der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg und wird betreut von Michael Kaatz.