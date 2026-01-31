weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview: Endlich wieder ein Dorfladen in Hessen – was es für die Umsetzung noch braucht

Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Endlich wieder ein Dorfladen in Hessen – was es für die Umsetzung noch braucht

Das Freibad, das Schloss, die Denkmäler und dann auch noch eine neue Einkaufsmöglichkeit in Hessen: Ortsbürgermeister Hans-Werner Goy verrät, was sich die Hessener mit viel ehrenamtlichen Engagement für 2026 vorgenommen haben. Und woran es noch fehlt.

Von Vera Heinrich 31.01.2026, 14:00

Dass die Hessener zupacken können, haben sie schon bei der Baumpflanzchallenge 2025 bewiesen. Hessens Ortsbürgermeister Hans-Werner Goy, hier mit Wehrleiter André Bindseil-Almes (links), gibt einen Ausblick über die Projekte, die 2026 anstehen. Archivfoto: FFW Hessen

Hessen. - Hessen (Landkreis Harz) hat viel vor im Jahr 2026. OrtsbürgermeisterHans-Werner Goy (WG Aktive Bürger) gibt im Gespräch mit Reporterin Vera Heinrich einen Ausblick darauf, wo sich etwas im Osterwiecker Ortsteil bewegen soll.