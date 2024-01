Das Hoffest der Vereine in Gommern lockt ein jedes Jahr unzählige Gäste an, so wie hier 2022 beim Auftritt der Kita Max und Moritz.

Gommern - In Gommern (Jerichower Land) kommen die Jubiläen Schlag auf Schlag. Stand 2023 noch voll im Zeichen des 1075-jährigen Stadtjubiläums, wird 2024 das Jahr des Heimatvereins Gommerns. Dieser wird 25 Jahre alt. Kein schlechtes Alter – findet der Vorstand.

„Es ist schön zu sehen, dass der Verein sich etablieren konnte. Auch wenn Mitgliedergewinnung bei uns wie in jedem anderen Verein ein Thema ist, freuen wir uns, dass wir von Gründungsmitgliedern bis hin zu Neueintritten alles auf unserer Mitgliederliste haben“, sagt Vereinschefin Karin Gust und ist sich bewusst, dass der Verein sich weiterentwickeln muss, um zukunftsfähig zu bleiben. „Allerdings hat sich auch schon einiges getan in den letzten Jahren“, sagt sie.

Angebote und Programm stetig erweitert

Neben den Veranstaltungen, die der Verein von Anfang an aufbaute, wie das Hoffest oder Vereinsfahrten mit Bus und Rad sowie der jährlichen großen Ausstellung, die sich thematisch immer mit Gommern, der Region und der Geschichte befasst, gibt es einiges Neues. Es sind andere Aktionen dazugekommen: Die Frühblüher-Aktion beispielsweise, regelmäßigere Vorträge, Jahreskalender, kleinere Publikationen, Mini-Ausstellungen im schnelleren Wechsel oder ebenso ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt.

Außerdem versucht man, digital nicht den Anschluss zu verlieren: Neben der Website gibt es einen Instagram-Account, der Aktionen des Vereins begleitet, aber auch historische Bilder zeigt, einen Adventskalender bietet oder aktuelles in Gommern beobachtet. „Wir freuen uns, dass wir über diesen Kanal, der ja doch Jüngere anspricht, schon mehr als 300 Follower zählen können“, freut sich die Vorsitzende.

Seit einigen Jahren sorgt der Heimatverein mit seiner Frühblüheraktion für ein bunteres Gommern. Foto: Thomas Schäfer

Im Jubiläumsjahr ist der Jahreskalender so voll wie immer – aber mit kleinen Extras versehen. „Das Hoffest – dieses Jahr am 22. September – ist schon in Planung, genauso wie die Radtour und die Ausfahrt mit den Mitgliedern. Ebenfalls schon in engerer Abstimmung ist unsere Festveranstaltung zum Vereinsjubiläum, die am 22. April stattfinden soll. Hier werden wir Mitglieder und einige andere Gäste, die unseren Weg begleitet und gefördert haben, einladen“, verrät die Vereinschefin.

Gommern soll grüner werden

Das Vereinsjubiläum soll aber nicht nur im Verein gefeiert werden. „Mit unserer Frühblüheraktion zeigen wir jedes Jahr, dass wir Gommern schöner machen wollen, daran werden wir anknüpfen und Gommern über das Frühjahr hinaus grüner machen und Bäume pflanzen. So hat jeder Gommeraner etwas davon und feiert unser Jubiläum auch ein Stück mit“, verrät sie.

Worauf man sich ebenfalls schon freuen könne, wäre die neue Ausstellung, an der fleißig gearbeitet wird. „Gommern feiert – gestern und heute“ ist das Thema. „Und dass in Gommern schon immer viel und gut gefeiert wurde, das wissen wir alle. Dementsprechend gibt es auch viel zu erzählen“, freut sich Karin Gust. Die Ausstellungseröffnung ist für den 26. Mai mit einem kleinen Fest im Innenhof geplant.