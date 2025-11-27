weather wolkig
  4. Geld für Vereine freigegeben: Neue Regeln und erste Fördergelder für Veranstaltungen in Möckern

Der Kulturausschuss der Gemeinde hat ersten Veranstaltungen Fördergeld zugesagt. Zudem wurden neue Regeln für Veranstaltungen aufgestellt - was sich verändert hat.

Von Stephen Zechendorf 27.11.2025, 15:45
Die Fristen für die Beantragungen von Fördergeldern für den kulturellen Bereich wurden in Möckern verlängert.
Foto: Stephen Zechendorf

Möckern. - Eine am Dienstag im Kulturausschuss getroffene Entscheidung soll den Machern von Kultur und Veranstaltungen in der Einheitsgemeinde Möckern künftig mehr Zeit für ihre Planung von „Wir“-Veranstaltungen ermöglichen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die in der Stadt Möckern für Gemeinschaft stiftende Kultur sorgen wollen und dabei auf Fördergelder der Stadt Möckern angewiesen sind: Die bisher geltende Antragsfrist wurde geändert.