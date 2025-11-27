Ehrenamtler feiern Jubiläum 130 Jahre Feuerwehr Buchholz: Von einfachen Anfängen bis zu rauschenden Festen
In 130 Jahren haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz viel aufgebaut. Sie wagen einen Blick zurück. Alles begann mit einem schweren Brand und einer Handdruckspritze.
27.11.2025, 16:28
Buchholz. - „Wir haben hier fast alles umgekrempelt“, erinnert sich Uwe Hübner. 18 Jahre hat er als Wehrleiter bis 2020 die Freiwillige Feuerwehr Buchholz geführt. In einer Feierstunde zum 130-jährigen Bestehen blickten seine Kameraden und er im Gerätehaus auf das zurück, was sie aufgebaut haben, Einsätze und rauschende Feste.