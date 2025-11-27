In 130 Jahren haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz viel aufgebaut. Sie wagen einen Blick zurück. Alles begann mit einem schweren Brand und einer Handdruckspritze.

Zum 130-jährigen Bestehen der Feuerwehr Buchholz (letzte Reihe von links): Sarah Stoppok, Julia Hahne, Charolotte Stoppok, Wilhelm Trefflich, Amy Schulze, Gorden Aschenbach (Mittelreihe) Marlene Wulff, Claudia Busse, Kathleen Trefflich, Bernd Güldenpfennig, Stefan Hahne, Guido Hahne, Jessica Oneßeit, Lennart Purschke (vordere Reihe von links) Tim Ebel, Andreas Stoppok, Werner Gaedke, Berthold Poltrock, Uwe Hübner, Patrick Schöndube, Frank Trefflich, Silke Stoppock.

Buchholz. - „Wir haben hier fast alles umgekrempelt“, erinnert sich Uwe Hübner. 18 Jahre hat er als Wehrleiter bis 2020 die Freiwillige Feuerwehr Buchholz geführt. In einer Feierstunde zum 130-jährigen Bestehen blickten seine Kameraden und er im Gerätehaus auf das zurück, was sie aufgebaut haben, Einsätze und rauschende Feste.