weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Sanierung in Schönebeck: Finaler Akt für acht Millionen Euro teure Baumaßnahme

Sanierung in Schönebeck Finaler Akt für acht Millionen Euro teure Baumaßnahme

Eine lange Baustelle findet ihren versönlichen Abschluss. Mit der Grundschule fing es an und endet nun davor mit der Straße.

Von Stefan Demps 27.11.2025, 16:20
Die St.-Jacobi-Straße in Schönebeck ist heute freigegeben worden.
Die St.-Jacobi-Straße in Schönebeck ist heute freigegeben worden. Stefan Demps

Schönebeck - Die Freude steht Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) bei der Freigabe der St.-Jacobi-Straße ins Gesicht geschrieben. Mit der Freigabe am Donnerstag konnte eine langjährige Baumaßnahme abgeschlossen werden, die acht Millionen Euro kostete. Die Grundschule „Käthe Kollwitz“, die Sporthalle und nun die Straße. „So ist Schönebeck ein Stück schöner“, ist er sicher.