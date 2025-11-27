Eine lange Baustelle findet ihren versönlichen Abschluss. Mit der Grundschule fing es an und endet nun davor mit der Straße.

Die St.-Jacobi-Straße in Schönebeck ist heute freigegeben worden.

Schönebeck - Die Freude steht Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) bei der Freigabe der St.-Jacobi-Straße ins Gesicht geschrieben. Mit der Freigabe am Donnerstag konnte eine langjährige Baumaßnahme abgeschlossen werden, die acht Millionen Euro kostete. Die Grundschule „Käthe Kollwitz“, die Sporthalle und nun die Straße. „So ist Schönebeck ein Stück schöner“, ist er sicher.