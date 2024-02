Gommerns Sekundarschule „Fritz Heicke“ spiegelt sich in einer Pfütze. Eigentlich ein schönes Motiv, wenn sich die Pfütze nicht direkt auf der Laufbahn des Sportforums befinden würde. Das stehende Wasser und der matschige Untergrund verdeutlichen, wie wichtig der Austausch der Laufbahn ist. Daher wird noch in diesem Jahr eine Tartanbahn verlegt, was Vereinssportler und Schüler freuen dürfte.

Foto: Thomas Schäfer