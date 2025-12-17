Seit Mitte Dezember hat die Landesfeuerwehrschule in Heyrothsberge einen neuen Direktor. Ganz neu ist die Personalie allerdings nicht.

Die Feuerwehrschule in Heyrothsberge (IBK) hat seit Mitte Dezember einen neuen Branddirektor.

Heyrothsberge. - Seit dem 15. Dezember hat das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge einen neuen Branddirektor. Darüber informierte zuletzt das zuständige Innenministerium.

„Innenministerin Tamara Zieschang hat mit Wirkung vom 15. Dezember 2025 Herrn Andreas Rößler zum Leitenden Branddirektor ernannt und ihm den Dienstposten des Direktors des IBK Heyrothsberge übertragen“, so das Ministerium in einer Mitteilung.

Branddirektor Andreas Rößler vom IBK. Foto: Franziska Stawitz

Mehr zum Thema: IBK-Heyrothsberge erhält fast 70 Millionen Euro aus Sondervermögen des Bundes

Direktor bereits seit 2023 beauftragt

Demnach sei Rößler bereits seit dem 20. November 2023 im IBK Heyrothsberge mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte als Direktor beauftragt worden.

„Mit Andreas Rößler konnten wir einen hochkompetenten Fachmann mit dem nötigen Herzblut gewinnen. Er kennt das IBK Heyrothsberge und weiß um die Herausforderungen der kommenden Jahre“, so Ministerin Zieschang.

„Herrn Rößlers fachliche Expertise, seine bisher gewonnen beruflichen Erfahrungen und seine offene Art, mit Menschen umzugehen, sind optimale Voraussetzungen dafür, das IBK erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Die Ministerin sei davon überzeugt, dass er die verantwortungsvolle Aufgabe weiterhin sehr gut meistern würde. „Ich wünsche Herrn Rößler dafür alles Gute.“

Hintergrund zu neuem Direktor der Landesfeuerwehrschule

Branddirektor Andreas Rößler (37) ist in Blankenburg geboren, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Das Thema Feuerwehr begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben.

Nach dem Abitur studierte er Sicherheit und Gefahrenabwehr an der Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg bzw. an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hier erlangte er seinen Bachelor- sowie seinen Master-Abschluss.

Zunächst war er für die Werkfeuerwehr der InfraLeuna GmbH tätig, später als Abteilungsleiter „Technik und Spezialbeschaffung“ bei der Branddirektion in Leipzig. Danach wurde Andreas Rößler Referent im Ministerium für Inneres und Sport in der Abteilung „Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement“ im Referat „Brandschutz und Feuerwehrwesen“.

Auch ehrenamtlich engagiert er sich für die Feuerwehr. Er ist seit seinem 10. Lebensjahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Welterbestadt Quedlinburg, nun bringt er sich als Ortswehrleiter bei der Ortsfeuerwehr Zscheiplitz (Burgenlandkreis) ein.