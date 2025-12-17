Für welche Veranstaltungen hat man in Magdeburg über die Feiertage noch Chancen, Tickets zu bekommen? Die Volksstimme hat die Events zusammengetragen.

Ausgehen zu Weihnachten: Wofür es in Magdeburg noch Karten gibt

Über Weihnachten und das folgende Wochenende bietet Magdeburg Programm. Während ein Teil der Veranstaltungen ausverkauft ist, sind für andere Termine noch Tickets zu haben.

Magdeburg. - Ein superlanges Weihnachtswochenende steht für dieses Jahr im Kalender. Zum Weihnachtsfest gibt es in den Kirchen der verschiedenen Konfessionen in Magdeburg ein umfangreiches Angebot an Gottesdiensten. Doch was bietet der Kalender außerdem? Welche Veranstaltungen locken in diesem Jahr die Besucher?